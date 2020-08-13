Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала, как веселится на Западной Украине

Молодая профессиональная гимнастка в этот раз восхитила сеть кадрами из отдыха на живописной природе и засветила при этом похудевшую фигуру в черном костюме. Девушка показала себя в простом и домашнем наряде, позируя на фоне гор и бесконечных лесных просторов.

Отправившись на отдых несколько дней назад, девушка решила активно показывать, как проводит время на Западной Украине. При этом девушка не комментирует вопросы, касающиеся того, с кем именно она сейчас отдыхает.

«Драйвера вызывали ?😅», - пишет Даша под новым постом.

Вот как отвечают фанаты:

«Очень красиво😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Красота, новая женщина кошка😍😍😍», «Виды захватывают❤️🏔», «Очень хороша💓», «Дашуха давай ко мне!!!😂❤️🥵», «Красуня😍», «Я буду всегда тебя любить, обнимать, согревать...», «Ты красивая девушка, а я твоя Любимая одежда 🥻», «Красопета», «Я вас бачила ❤️☺️», «Я думала ты сделаешь свой коронный шпагат 😄🥰».

Отметим, после того, как Даша обрела популярность благодаря шоу и скандальному финалу, она получает не только комплименты под постами в социальной сети Инстаграм. Но и множество комментариев с критикой. Чаще всего не только необоснованной, но еще и весьма резкой.

По этому поводу Даша в одном из своих интеревью решила высказаться о недоброжелателях. Ролик, в котором победительница "Холостяка" заговорила о хейтерах появился на фан-странице девушки в Инстаграм.

«Низкое IQ (коэффициент интеллекта), выглядит, как алкашка, что у нее на голове – я и не такое слышала. Вообще, когда-то надо было вставать очень рано, а легли мы после съемок лишь в три ночи. Как я должна была выглядеть? Но люди этого не понимают.

На злые комментарии, кстати, ни разу не отвечала. Ни одному человеку. Даже не блокировала вообще. Я не реагирую на обзывательства и необоснованную критику», - рассказала Даша с улыбкой на лице в интервью.

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