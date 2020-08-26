Бывшая участница и победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала фигуру в наряде с кружевным декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Может это?» - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимках Ульянова позирует во время примерки мини-платья с кружевным декольте, которое эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. Сама красотка не стесняется показывать ее на камеру.
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А вот на другой фотографии Ульянова позирует в другом мини-платье, которое не менее ярко демонстрирует ее красоту.
Однако поклонники знаменитости не могли отреагировать на красоту кумира, ведь кадрами девушка поделилась у себя в Сторис.
До этого сообщалось, что экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала, как веселится на Западной Украине.
Молодая профессиональная гимнастка в этот раз восхитила сеть кадрами из отдыха на живописной природе и засветила при этом похудевшую фигуру в черном костюме. Девушка показала себя в простом и домашнем наряде, позируя на фоне гор и бесконечных лесных просторов.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."
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