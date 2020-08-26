Популярна модель і бізнесмен Кайлі Дженнер блиснула неймовірною фігурою під час відпочинку з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"Дорогі, це вогонь", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дженнер разом з подругою влаштовує жаркий танець в одних купальниках, через що в кадр потрапляють розкішні принади знаменитості. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.

«Ось це танець! Як трясуться форми» диво», «це пожежа, крихти», «вау, вогонь», «навіть не кличте мене не вечірку, якщо вона не схожа на цю», «класно рухаєтеся, дівчатка», «пластика і краса – ваш девіз», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер заінтригувала виглядом зі своєю кращою подругою - "близнючкою".

Деякий час тому знаменита модель почала активно показувати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото, зроблені разом з моделлю Анастасією Караніколау, що є кращою подругою Кайлі. Після того, як дівчина зрозуміла, що їх спільні фотосети дуже популярні, вона почала періодично влаштовувати зйомки в однакових нарядах.

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