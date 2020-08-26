Популярна модель і бізнесмен Кайлі Дженнер блиснула неймовірною фігурою під час відпочинку з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"Дорогі, це вогонь", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дженнер разом з подругою влаштовує жаркий танець в одних купальниках, через що в кадр потрапляють розкішні принади знаменитості. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її шанувальників.

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«Ось це танець! Як трясуться форми» диво», «це пожежа, крихти», «вау, вогонь», «навіть не кличте мене не вечірку, якщо вона не схожа на цю», «класно рухаєтеся, дівчатка», «пластика і краса – ваш девіз», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер заінтригувала виглядом зі своєю кращою подругою - "близнючкою".

Деякий час тому знаменита модель почала активно показувати на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото, зроблені разом з моделлю Анастасією Караніколау, що є кращою подругою Кайлі. Після того, як дівчина зрозуміла, що їх спільні фотосети дуже популярні, вона почала періодично влаштовувати зйомки в однакових нарядах. 

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