Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер заинтриговала видом со своей лучшей подругой - "близняшкой"

Некоторое время назад знаменитая модель начала активно показывать на своей странице в социальной сети Инстаграм фото, сделанные вместе с моделью Анастасией Караниколау, являющейся лучшей подругой Кайли. После того, как девушка поняла, что их совместные фотосеты очень популярны, она начала периодически устраивать съемки в одинаковых нарядах.

На странице Анастасии не так давно также появилось фото из их совместной фотосессии. Девушки решили примерить тонкие сетчатые платья разного цвета и покорить видом, ведь под платьями явно не было белья. Девушки также примерили светлые туфли, правда разного дизайна. В провокационных позах перед зеркалом они иправда выглядели, как близняшки.

Несколько недель сама Кайли заявила, что они были словно близнецы еще в средней школе: не выходили из дома, мало гуляли, когда у них не было подходящей одежды на выход Зато теперь могут всегда эпатировать публику вместе, как близняшки-единомышленницы.

«я умер», «мои любимые цвета радуги», «Тело Кайли выглядит таким отфотошопленным, что это на самом деле забавно», «Вы буквально выкладываете одни и те же фотографии с одинаковой позой», «Wtf с ней 🍑🍑», «Самая любимая поза. Наряды 🔥🔥🔥🔥», «Кайли на всю жизнь», «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ вид 💗,» Просто милые малышки❤️,» «пожалуйста, пожалуйста 😭🙏🏻🙏🏻 раскройте секреты своей красоты🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻», «Две сладкие красотки🤗😍», - написали пользователи сети.

Также ранее американская модель Кайли Дженнер разместила на своей странице в социальной сети Инстаграм фото из совместной фотосессии с моделью Анастасией Караниколау, являющейся лучшей подругой модели. На фото девушки запечатлены в прозрачных платьях, а также аккуратных чулках с подвязками.

Несколько часов назад стройная модель решила подчеркнуть формы в мини-платье белого цвета. В этом Кайли поддержала и лучшая подруга – модель Анастасия Караниколау. Девушки переоделись в «Инь-Янь» образы, примерив черные и белые платья, словно близняшки. Звездные подруги надели сексуальные мини-платья и чулки, дополнив образы панамами Prada.

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