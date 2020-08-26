Популярная модель и бизнесмен Кайли Дженнер сверкнула невероятной фигурой во время отдыха с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Дорогие, это огонь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дженнер вместе с подругой устраивает жаркий танец в одних купальниках, из-за чего в кадр попадают роскошные прелести знаменитости. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Вот это танец! Как трясутся формы, загляденье», «это пожар, крошки», «вау, огонь», «даже не зовите меня не вечеринку, если она не похожа на эту», «классно двигаетесь, девочки», «пластика и красота – ваш девиз», - пишут они.

Как сообщалось ранее, одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер заинтриговала видом со своей лучшей подругой - "близняшкой".

Некоторое время назад знаменитая модель начала активно показывать на своей странице в социальной сети Инстаграм фото, сделанные вместе с моделью Анастасией Караниколау, являющейся лучшей подругой Кайли. После того, как девушка поняла, что их совместные фотосеты очень популярны, она начала периодически устраивать съемки в одинаковых нарядах.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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