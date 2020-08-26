Популярная модель и бизнесмен Кайли Дженнер сверкнула невероятной фигурой во время отдыха с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Дорогие, это огонь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дженнер вместе с подругой устраивает жаркий танец в одних купальниках, из-за чего в кадр попадают роскошные прелести знаменитости. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

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«Вот это танец! Как трясутся формы, загляденье», «это пожар, крошки», «вау, огонь», «даже не зовите меня не вечеринку, если она не похожа на эту», «классно двигаетесь, девочки», «пластика и красота – ваш девиз», - пишут они.

Как сообщалось ранее, одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер заинтриговала видом со своей лучшей подругой - "близняшкой".

Некоторое время назад знаменитая модель начала активно показывать на своей странице в социальной сети Инстаграм фото, сделанные вместе с моделью Анастасией Караниколау, являющейся лучшей подругой Кайли. После того, как девушка поняла, что их совместные фотосеты очень популярны, она начала периодически устраивать съемки в одинаковых нарядах. 

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде