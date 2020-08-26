Популярна українська виконавиця Настя Каменських побешкетувала на камеру в купальнику з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Кожен день - це подарунок. Будьте вдячні за це", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Каменських позує в білосніжному купальнику з декольте, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. При цьому відео зроблено таким чином, нібито вона вистрибує з води, а не на оборот.

«Ух як вистрибнула циганочка», «А че ти суха вискочила з води?», «Настенька все балдеешь! Молодець розумниця», «хороша самочка», «обожнюю вас, красуня наша», «просто бомба», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що знаменита українська співачка Настя Каменських з'явилася на концерті до Дня Незалежності в блискучому костюмі "рожевої зебри" з блискітками.

Цього разу в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram Настя опублікувала відеозвіт з концерту, що пройшов увечері. На показаних кадрах видно, як Каменських позує в латексному вбранні з принтом у вигляді зебри. Він максимально ефективно підкреслює значні принади красуні, а також її фігуру, показуючи Настю навіть в невигідних ракурсах.

Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.

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