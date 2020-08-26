Популярная украинская исполнительница Настя Каменских пошалила на камеру в купальнике с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Каждый день - это подарок. Будьте благодарны за это», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Каменских позирует в белоснежном купальнике с декольте, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. При этом видео сделано таким образом, якобы она выпрыгивает из воды, а не на оборот.

«Ух как выпрыгнула цыганочка», «А чё ты сухая выскочила из воды?», «Настенька все балдеешь! Молодец умница», «хорошая самочка», «обожаю вас, красотка наша», «просто бомба», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что знаменитая украинская певица Настя Каменских появилась на концерте ко Дню независимости в блестящем костюме "розовой зебры" с блестками.

В этот раз в разделе Стори в социальной сети Инстаграм Настя опубликовала видеоотчет с концерта, прошедшего вечером. На показанных кадрах видно, как Каменских позирует в латексном наряде с принтом в виде зебры. Он максимально эффективно подчеркивает внушительные прелести красотки, а также ее фигуру, показывая Настю даже в невыгодных ракурсах.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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