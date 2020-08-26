Українські чиновники з уряду вирішили розповісти про плани підвищити тарифи на комуналку вже незабаром
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України
Так, Починаючи з наступного року, українців чекають планові підвищення тарифів на газ.
"Прогнозується, що протягом 2021-2023 рр. середньорічна ціна на імпортований природний газ буде рости на 19,6% в середньому щорічно - до $214 за 1 тис. куб. м у 2023 році", - йдеться в повідомленні.
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Уточнюється, що наступного року підвищення буде на 19%. А у 2022-2023 роках на 24%. Найболючіше це перенесуть промислові підприємства, для яких газ у 2021-му подорожчає на 43,8%. У 2022-му на 11,7%, а у 2023-му на 8%.
Подорожчає також і центральне Водопостачання. У 2020-му підвищення складе 23%, у 2021-му на 20%, а в наступні два роки на 11% і 5%.
До цього ми розповідали, як можуть змінитися тарифи на комунальні послуги в майбутній опалювальний сезон.
За словами заступника голови Міністерства розвитку громад і територій Наталії Хоцяновської, всім підприємствам з теплопостачання потрібно провести перегляд діючих тарифів на новий опалювальний сезон.
Також вони повинні сформувати нові розцінки на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, після чого їх затвердять на місцевому рівні.
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