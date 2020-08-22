Новые тарифы на газ начнут действовать уже в следующем году

Об этом пишет Обозреватель.

Сообщается, что уже с 1 января 2021 года вступят в силу новые тарифы на голубое топливо для бытовых потребителей.

Повышение на себе почувствуют семьи, которые до сих пор не установили газовые счетчики, поскольку им увеличат в три раза норматив на потребление топлива.

Если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). Если считать по действующему тарифу, то сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 грн.

По словам нардепа Алексея Кучеренко, в законе сказано, что с 1 января 2021 газ тем, у кого нет счетчика, вовсе должны отключить. Скорее всего, старая норма будет продлена без радикальных решений.

"У меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат" – заявил нардеп в общении с журналистами.

Ранее мы уже предупреждали об увеличении тарифов на газ в Украине.

По словам эксперта Юрия Корольчука, уже скоро тариф на газ для простых украинцев может вырасти в два раза.

“Уже начался процесс роста цен на биржах ЕС. И поэтому тарифы на газ для населения зимой будут вдвое больше, чем это было летом – вместо 3 грн за кубометр будет 6 грн”, – предупредил эксперт.

Корольчук также объяснил, что украинцам не избежать роста тарифов на голубое топливо.

Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах

Также Politeka писала, что Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами