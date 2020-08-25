Стало известно, как могут измениться тарифы на коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон

Об этом пишет издание АиФ.

По словам замглавы Министерства развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, всем предприятиям по теплоснабжению нужно провести пересмотр действующих тарифов на новый отопительный сезон.

Также они должны сформировать новые расценки на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды, после чего их утвердят на местном уровне.

Основной составляющей в тарифе на тепловую энергию остается природный газ. И от стоимости расходов на его приобретение зависит дальнейшее размер тарифа, если учитывать, что цена голубого топлива занимает 80-85% в структуре тарифа на производство тепловой энергии для бытовых потребителей.

Отмечается, что новые тарифы на отопление для украинцев станут известны в конце августа.

Хоцяновская отметила, если бы тепловые предприятия заложили в тариф цену газа на уровне 2300 гривен, то это бы означало существенное снижение расценок на отопление. Но после запуска рынка газа стоимость топлива перед началом отопительного сезона может вырасти.

Минрегион разработал решение по закладке в тариф не минимальной, а средней стоимости газа, которая была в прошлом году. Ее величина – 4 048 грн, поэтому эту ​​стоимость газа предприятия и будут закладывать в структуру тарифов.

«Поэтому, можем уже сказать, что на следующий отопительный сезон 2020-2021 года тарифы для потребителей будут снижены», - добавила замглавы профильного министерства.

В бюджете на текущий год заложено 47,6 млрд гривен на субсидии. В прошлом же году эта сумма составляла 46,4 млрд.

Средний размер субсидии был около 1200 грн, льготы - 750 грн. Но украинцам рано расслабляться, поскольку потенциальных льготников будут тщательно проверять, а те украинцы, которые скрывают свои доходы, рискуют остаться без субсидий.

Как известно, теперь украинцам после запуска рынка газа лучше за котировкам голубого топлива на европейских биржах. После 1 августа теперь цены будут рыночными, то есть рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах. Поэтому для бытовых потребителей каждый месяц будет новый тариф.

С 1 августа тариф на газ для простых украинцев вырос до 3,24 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Помимо этого, вырос на 6% тариф на электроэнергию для небытовых потребителей.

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