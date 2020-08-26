Украинские чиновники из правительства решили рассказать о планах повысить тарифы на коммуналку в ближайшее время

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины

Так, начиная со следующего года, украинцев ждут плановые повышения тарифов на газ.

«Прогнозируется, что в течение 2021-2023 гг. среднегодовая цена на импортированный природный газ будет расти на 19,6% в среднем ежегодно - до $214 за 1 тыс. куб. м в 2023 году», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в следующем году повышение будет на 19%. А В 2022-2023 годах на 24%. Болезненнее всего это перенесут промышленные предприятия, для которых газ в 2021-м подорожает на 43,8%. В 2022-м на 11,7%, а в 2023-м на 8%.

Подорожает также и центральное водоснабжение. В 2020-м повышение составит 23%, в 2021-м на 20%, а в последующие два года на 11% и 5%.

До этого мы рассказывали, как могут измениться тарифы на коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон.

По словам замглавы Министерства развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, всем предприятиям по теплоснабжению нужно провести пересмотр действующих тарифов на новый отопительный сезон.

Также они должны сформировать новые расценки на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды, после чего их утвердят на местном уровне.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать

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