Украинские чиновники из правительства решили рассказать о планах повысить тарифы на коммуналку в ближайшее время

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины

Так, начиная со следующего года, украинцев ждут плановые повышения тарифов на газ.

«Прогнозируется, что в течение 2021-2023 гг. среднегодовая цена на импортированный природный газ будет расти на 19,6% в среднем ежегодно - до $214 за 1 тыс. куб. м в 2023 году», - говорится в сообщении.

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Уточняется, что в следующем году повышение будет на 19%. А В 2022-2023 годах на 24%. Болезненнее всего это перенесут промышленные предприятия, для которых газ в 2021-м подорожает на 43,8%. В 2022-м на 11,7%, а в 2023-м на 8%.

Подорожает также и центральное водоснабжение. В 2020-м повышение составит 23%, в 2021-м на 20%, а в последующие два года на 11% и 5%.

До этого мы рассказывали, как могут измениться тарифы на коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон.

По словам замглавы Министерства развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, всем предприятиям по теплоснабжению нужно провести пересмотр действующих тарифов на новый отопительный сезон.

Также они должны сформировать новые расценки на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды, после чего их утвердят на местном уровне.

украинцы, лето, долги по коммуналке

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых тарифах на газ, раскрыты детали