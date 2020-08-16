Украинцев предупредили об изменениях тарифов на газ, однако гражданам можно будет выбрать подходящий
Об этом говорится в материале «Украинских новостей».
Так, будет тариф «Годовой». Выбирая его, потребитель сможет покупать газ по цене 4,73 грн/кубометр.
Кроме того, будет еще пакт «Месячный», где стоимость газа будет составлять 3,24 без учета доставки.
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Более того, в «Нефтегазе» предлагают еще три тарифных пакета, специально для бизнеса: «Большое дело» - рекомендуется тем, кто будет потреблять от ста тысяч «кубов», «Удобный бизнес» - с размером потребления от десяти тысяч до ста, а также «Все включено» - минимальный тариф, до десяти тысяч «кубов» газа.
До этого мы рассказывали, что украинцы, не имеющие счетчиков, в скором времени рискуют остаться без газа. В частности, отключать потребителей, у которых отсутствует специальный счетчик в домах, начнут с 1 января 2021 года.
Такая норма прописана в законе «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», который был утвержден в далеком 2017 году, но после нескольких отсрочек, вступит в силу в выше перечисленный период.
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