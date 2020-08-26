Днями відомий український телеведучий, Юрій Горбунов, відсвяткував 50-річчя

На честь знаменної дати артист запросив зірок, у тому числі Настю Каменських, Потапа, Олега Винника і Олю Полякову, передає Politeka.net. Відповідне фото репер Потап опублікував у своєму Instagram.

Співак сидів в оточенні вже зазначених красунь і з дружиною Горбунова, Катею Осадчою, а також з самим винуватцем торжества. Всі обіймалися і виглядали щасливими.

"Які ж ми тут щасливі!!! Юрочко, з 50! Не личать тобі ці цифри, ти красень, а дружина у тебе просто пісня!",- написав автор поста.

Також Потап звернув увагу на одну деталь.

"До речі якщо придивитися то не тільки у мене ґудзики на сорочці розійшлися, але і у Олега і навіть у Каті, так що @kamenskux даремно Ти на мене бурчиш, що я не схуд)))) вони то он - моделі!! Це поза така))) @olegg.vynnyk @polyakovamusic, так було класно, по справжньому, за кадром стільки друзів - люблю і буду згадувати цей вечір!",- написав репер.

За годину пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Блін, який класний кадр) такі справжні 😍", " дружина твоя, така красуня😍 😍 💖", " яка ж Настя красива😍 😍"," Класні😍 😍 😍", " Клааасс 😍 😍 😍 скільки ж тут тепла , любові і добра в одній фотографії !!!", "Суперські😍 😍 😍 👍 🎉", "Ляпота 😍", "Фото таке справжнє😍 видно добре відзначили😂 🔥", "фу так красиво робити❤️❤️❤️", "супер👍 👍. Як би хотілося хоча б один раз побачити Вас вживу!!!!!!!!!! 😀 ", "Блін, який класний кадр такі справжні 😍", - написали автори поста.

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