На днях известный украинский телеведущий, Юрий Горбунов, отпраздновал 50-летие

В честь знаменательной даты артист пригласил звезд, в том числе Настю Каменских, Потапа, Олега Винника и Олю Полякову, передает Politeka.net. Соответствующее фото рэпер Потап опубликовал в своем Инстаграм.

Певец сидел в окружении уже указанных красоток и с женой Горбунова, Катей Осадчей, а также с самим виновником торжества. Все обнимались и выглядели счастливыми.

"Какие же мы тут счастливые!!! Юрочка, с 50! Не идут тебе эти цифры, ты красавец, а жена у тебя просто ПЕСНЯ!", - написал автор поста.

Также Потап обратил внимание на одну деталь.

"Кстати если присмотреться то не только у меня пуговки на рубашке разошлись, но и у Олега и даже у Кати, так что @kamenskux зря ты на меня бурчишь ,что я не похудел )))) они то вон -модели!! Это поза такая))) @olegg.vynnyk @polyakovamusic ,так было классно, по настоящему ,за кадром столько друзей -люблю и буду вспоминать этот вечер!", - написал рэпер.

За час пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Блин, какой классный кадр) такие настоящие 😍", "Жена твоя, такая красотка 😍😍💖", "Какая же Настя красивая😍😍", "Классные 😍😍😍", "Клааасс 😍😍😍 Сколько же тут тепла , любви и добра в одной фотографии !!!", "Суперские 😍😍😍👍🎉", "Ляпота 😍", "Фото такое настоящее😍 Видно хорошо отметили😂🔥", "Фу так красиво делать❤️❤️❤️", "Супер👍👍. Как бы хотелось хотя бы один раз увидеть Вас вживую!!!!!!!!!! 😀", "Блин, какой классный кадр такие настоящие 😍", - написали авторы поста.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

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