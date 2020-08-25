Популярный телеведущий Юрий Горбунов отпраздновал свой 50-летний юбилей

Как передает Politeka.net, фото и видео с праздника опубликовали в Инстаграм украинские звезды, сам Горбунов, а также его жена, телеведущая Катя Осадчая, которая и приготовила этот праздник. На юбилее у звезды собрались сливки украинского шоу-бизнеса.

После того, как праздник отшумел, Горбунов решил поделиться весьма эксклюзивным кадром с вечеринки, на который попали Потап, Настя Каменских, Катя Осадчая, Олег Винник и Оля Полякова. Выглядели все звезды взъерошенными и слегка навеселе. Как объяснил Горбунов, это было окончание вечера.

«А вот так мы заканчивали вчерашний вечер! После грандиозного сюрприза NK и супер джем-сейшена! Я люблю вас, мои друзья!», - подписал снимок Юрий.

Особое внимание на фото заслуживает вспотевший и раскрасневшийся Потап, который оказался в центре веселья. Артист обнимал Осадчую, а второй рукой свою жену Каменских. Кроме этого, сзади над Потапом склонилась Полякова. Таким образом, певец оказался зажатым среди трех девиц.

Фото вызвало настоящий фурор в комментариях.

«Юрочка, прости с опозданием!! Будь всегда здоров и весел!!», «Крутые, как классно видеть звезд просто так среди будничных дел», «Не, ну можно было фотографа, который этот райский вечер увековечил отметить?», - пишут люди.

Напомним, что Катя Осадчая померилась формами с роскошной женой Монатика, яркие кадры: «Какая же вы…».

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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