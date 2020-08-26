Популярна українська виконавиця Анна Сєдокова захопила мережу, показавшись в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Сєдокова позує в крихітному вбранні, демонструючи пружні форми в крихітному топі й сукні. Виконавиця при цьому

"Хочу показати вам нереально красиві костюми, які так і не прилетіли до мене в Америку, але були відшиті. Просто жесть якась...", - каже співачка.

Уточнимо, що, незважаючи на красу зовнішності виконавиці, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь говорити. Ролик Сєдокова вирішила викинути у себе в сторіс.

До цього повідомлялося, що українська виконавиця Анна Сєдокова вбралася у відвертий наряд заради нової фотосесії

"Доброго ранку! А у нас сьогодні день прекрасної й улюбленої роботи. У нас намічається прекрасна фотосесія", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Сєдокова позує на стільці, обтягнувши значні принади тісним вбранням. Красуня знімає себе з вигідного ракурсу, оскільки здається, що вони ось-ось «вистрибнуть». При цьому в цей момент виконавиці роблять укладку, а останній момент на кадрах з'являється її син Гектор.

Нагадавши, Сєдокова показала всім бюст, поки її наречений відвернувся

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