Популярна українська виконавиця Анна Сєдокова захопила мережу, показавшись в крихітному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Сєдокова позує в крихітному вбранні, демонструючи пружні форми в крихітному топі й сукні. Виконавиця при цьому
"Хочу показати вам нереально красиві костюми, які так і не прилетіли до мене в Америку, але були відшиті. Просто жесть якась...", - каже співачка.
Дуа Липа ледь не впустила груди з мікроскопічного топа, гарячі кадри: «Витончена фігура!»
Щаслива Валюха зі "Сватів" розцвіла в обіймах зіркового "чоловіка", фото: "Шикарна пара!"
Ольга Бузова на фото 15-річної давності сполошила мережу, такою її мало хто пам'ятає: "Коли всі були зі своїми обличчями"
Біда трапилася з сином Зеленського, президент зробив заяву: "у лікарні разом з..."
Уточнимо, що, незважаючи на красу зовнішності виконавиці, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь говорити. Ролик Сєдокова вирішила викинути у себе в сторіс.
До цього повідомлялося, що українська виконавиця Анна Сєдокова вбралася у відвертий наряд заради нової фотосесії
"Доброго ранку! А у нас сьогодні день прекрасної й улюбленої роботи. У нас намічається прекрасна фотосесія", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Сєдокова позує на стільці, обтягнувши значні принади тісним вбранням. Красуня знімає себе з вигідного ракурсу, оскільки здається, що вони ось-ось «вистрибнуть». При цьому в цей момент виконавиці роблять укладку, а останній момент на кадрах з'являється її син Гектор.
Нагадавши, Сєдокова показала всім бюст, поки її наречений відвернувся
А ще Politeka писала, що спекотна Сєдокова блиснула засмаглим тілом, роздягнувшись прямо на вулиці
Також Politeka повідомляла, що роздягнена Сєдокова розбурхала інтимним фото з молодим нареченим