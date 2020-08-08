Популярная украинская исполнительница Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я сильная, я справлюсь. Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня. Мистер и миссис Смит», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Седокова позирует рядом со своим возлюбленным в крохотном белье, которое эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. При этом звезда красиво задрала ногу, из-за чего прелести певицы еще более красиво выглядят.

«Вот пошлячка», «Клевая фотка! Прям никакой пошлятины», «красавица», «Главное правильно расставить коленки-векторы», «Шикарные», «Будьте всегда вместе!! Идеальный союз», «Уфьь 👍Супер», — пишут они.

До этого украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, показала, как веселится с мужчиной по вечерам

С тех пор как пара объявила о своей помолвке, слухи об отношениях звезды со спортсменом не утихают. Сама артистка сплетни не комментирует, говоря, что абсолютно счастлива и у них с Янисом все отлично.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.