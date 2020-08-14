Популярная украинская исполнительница Анна Седокова нарядилась в откровенный наряд ради новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Доброе утро! А у нас сегодня день прекрасной и любимой работы. У нас намечается прекрасная фотосессия», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Седокова позирует на стуле, обтянув внушительные прелести тесным нарядом. Красотка снимает себя с выгодного ракурса, поскольку кажется, что они вот-вот «выпрыгнут». При этом в этот момент исполнительнице делают укладку, а последний момент на кадрах появляется ее сын Гектор.

Однако поклонники Седоковой не могли поинтересоваться у кумира, что это за фотосессия, поскольку кадрами она решила поделиться у себя в Сторис.

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На фото Анна позировала в купальнике телесного цвета. Красотка снимала себя на телефон, прикрываяясь рукой от солнца. Звезда продемонстрировала пышную грудь, которая успела стать черной. Седокова лежала на мужчине, скорее всего, своем молодом любовнике баскетболисте. Он был в розовых шортах или трусах.

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