Знаменитая украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, удивила отдыхом с Янисом

Не так давно Анна рассказала, как сблизилась с Тиммой в самый момент их знакомства: "Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в Сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли", - с гордостью поведала Седокова.

А сегодня она смело заявляет о своем счастье, показывает видео из отдыха и удивляет формами в самых разных бикини. На представленном ролике звезда похвасталась новым купальником и солнечными кадрами с пляжа. Каждый день с Янисом певица отдыхает на курортной зоне.

До этого Седокова решила без смущения показать, как веселится на пляже в обычном спортивном белье черного цвета. На своей странице в разделе Стори в Инстаграм певица блеснула загорелой кожей в черном бикини.

В ролике она рассказала, что ей очень нравится дизайн такой одежды, он выполнен из хорошей ткани, поэтому ей совсем не жарко. При этом Анна не забыла упомянуть, что большую часть одежды, которую она носит, шьют в ее магазине. "Белье - просто топ", - отмечает Анна, выставляя ссылки на свой магазин и подчеркивая грудь, чтобы она стала визуально еще больше.

Уже несколько месяцев как Анна активно продвигает свой бренд одежды, который начали носить даже ее коллеги.

Находясь заграницей, звезда ни в чем себе не отказывает, развлекается каждый день с детьми и веселится на пляже с мужчиной. На новых фото и видео, также ранее представленных в разделе Стори, Анна показала, как она проводит время вместе со своим мужчиной.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.