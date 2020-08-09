Знаменитая украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, показала свою фигуру в черном модном белье

Так, Седокова решила без смущения показать, как веселится на пляже в обычном спортивном белье черного цвета. На своей странице в разделе Стори в Инстаграм певица блеснула загорелой кожей в черном бикини.

В ролике она рассказала, что ей очень нравится дизайн такой одежды, он выполнен из хорошей ткани, поэтому ей совсем не жарко. При этом Анна не забыла упомянуть, что большую часть одежды, которую она носит, шьют в ее магазине. "Белье - просто топ", - отмечает Анна, выставляя ссылки на свой магазин.

Уже несколько месяцев как Анна активно продвигает свой бренд одежды, который начали носить даже ее коллеги.

Находясь заграницей, звезда ни в чем себе не отказывает, развлекается каждый день с детьми и веселится на пляже с мужчиной. На новых фото и видео, также ранее представленных в разделе Стори, Анна показала, как она проводит время вместе со своим мужчиной.

Позируя в полосатом купальнике и оголив свои ягодицы, Анна выглядела очень счастливо, ведь рядом с ней был ее будущий супруг. Пара успела блеснуть модными фото. Сам Янис даже не удержался и потрогал звезду за ее формы. Что не удевительно, ведь певица продолжает заниматься собой, худеть и рассказывать о новом рационе.

Несколько дней назад Анна заявила, что получила предложение руки и сердца от молодого баскетболиста. Как известно, сейчас вместе с детьми Седокова находилась в Майами из-за тренировок Тиммы, который как раз занимается подготовкой к новому сезону. Теперь же, после объявления о помолвке в сети активно ходят слухи о беременности Анны.

Якобы, на новых фото певицы уже невозможно скрыть животик и даже в купальнике Анна выглядит иначе и вообще "сильно округлилась". Впрочем, Анна начала отрицать слухи о возможной четвертой беременности, заявив, что даже села на новую диету - интервальное голодание, о котором рассказала на своей странице в Телеграмм.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.