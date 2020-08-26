Популярная украинская исполнительница Анна Седокова восхитила сеть, показавшись в крохотном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Седокова позирует в крохотном наряде, демонстрируя упругие формы в крохотном топе и платье. Исполнительница при этом

«Хочу показать вам нереально красивые костюмы, которые так и не прилетели ко мне в Америку, но были отшиты. Просто жесть какая-то…», - говорит певица.

Уточним, что, несмотря на красоту внешности исполнительницы, ее поклонники были лишены возможности что-либо говорить. Ролик Седокова решила выбросить у себя в Сторис.

До этого сообщалось, что украинская исполнительница Анна Седокова нарядилась в откровенный наряд ради новой фотосессии

«Доброе утро! А у нас сегодня день прекрасной и любимой работы. У нас намечается прекрасная фотосессия», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Седокова позирует на стуле, обтянув внушительные прелести тесным нарядом. Красотка снимает себя с выгодного ракурса, поскольку кажется, что они вот-вот «выпрыгнут». При этом в этот момент исполнительнице делают укладку, а последний момент на кадрах появляется ее сын Гектор.

Напомним, Седокова показала всем бюст, пока ее жених отвернулся

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