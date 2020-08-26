Легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес розпалила шанувальників

Спекотна красуня володіє неймовірною фігурою для свого 51 року, повідомляти Politeka.net. Зірка не втомлюється хвалитися досконалими формами в своєму Instagram.

Так, зірка опублікувала в сторіз гаряче фото, де вона позує у відвертому купальнику.

Артистка повернулася до камери спіною, щоб показати свої "рум'яні булочки". Зірка погладила себе по стегнах, завороживши ідеальною зовнішністю.

Лопес оголила свою шовкову рівну спинку. Вона злегка повернулася до камери, засвітивши пишні груди.

Артистка зробила високий хвостик з довгого волосся. Вона дивилася якимось жарким поглядом вдалину, відкривши пухкі губи.

Фото вийшло просто нереально сексуальним. На жаль, зірка не отримала багато лайків і коментарів за нього, адже в сторіз немає такої можливості. Однак, можна з упевненістю сказати, що зірка отримала багато приємних відгуків в особистому листуванні.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала в червоно-білому одязі з глибоким декольте і запахом. З-під тканини були видні абсолютно оголені груди знаменитості, але зірку це не бентежило. Співачка посміхалася і дивилася в камеру.

Такий спокусливий кадр просто зачаровував. При цьому зірка в руках тримала чашку з чаєм.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес позувала в плетеному кріслі. На ній була довга сукня з вільною спідницею і спокусливим декольте. Красуня підкреслила свою природну красу ніжним макіяжем, показавши обличчя крупним планом. Волосся ж вона зібрала в тугий пучок.

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