Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала фанатов трогательным домашним видео в обычном виде вместе с детьми

В этот раз в социальной сети Инстаграм появились трогательные кадры, сделанные дома у Лопес во время отдыха с детьми. Похоже, знаменитость вовсе не скучает, а ее возлюбленный поддерживает семью на карантине.

Новые кадры из семейного отдыха знаменитости, ее избранника и детей появились в инстаграм-аккаунте издания "viva ukraine".

«Вот так Дженнифер Лопес с возлюбленным Алексом Родригесом и детьми проводит вечера на самоизоляции🌠#дженниферлопес #алексродригес», - сказано в сообщении.

Поклонники тут же отреагировали:

«Это все три их дочери?❤️❤️❤️👏», «Странно! Домашние посиделки у Рудковской повеселее были!», «Выглядят волшебно мило😍👍», Вот так идеальная семья👍», Шикарные милые детки😍😍😍😍😍»,Какие сладкие👏👏👏».

Также на своей страничке в Instagram Лопес поделилась сразу двумя неожиданными снимками из спортзала. На новых фото артистка показала себя в естественном и даже уставшем виде.

На Дженнифер были облегающие лосины и короткий топ, позволяющий рассмотреть подтянутый живот без единого грамма жира.

«Если что-то не бросает вам вызов, оно не изменит вас», – подписала публикацию звезда, давая понять своим фанатам, какой труд стоит за ее популярностью. Отметим, для своего возраста звезда выглядит невероятно потрясающе и подтянуто, а также Дженнифер может "дать фору и 30-летним, поскольку она невероятная красотка", как отмечают сами поклонники под постом.

Пост набрал свыше трех миллионов лайков и нескольких тысяч комментариев, в которых пользователи восхищаются любимой певицей.

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