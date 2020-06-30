Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась невероятной красотой в компании мужа
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Мы знаем, что ваш выпускной выглядит немного иначе, чем вы ожидали, но сценария нет, и это только начало. Мы хотели бы поздравить вас с вашими удивительными достижениями…», - говорится в сообщении.
Уточним, что Лопес вместе с мужем приглашают всех выпускников к себе в онлайн, где они в ходе прямой трансляции будут поздравлять их с праздником.
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«Невероятная», «какая роскошная пара!», «вот это человеческий поступок! Все бы так», «невероятная пара, супер», «красивая, слов нет», - пишут пользователи.
До этого мы писали, что актриса и легендарная исполнительница Дженнифер Лопес поразила смелым поступком в день отца.
«С днем отца! Пусть этот день будет самый лучший день для вас», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Лопес показала собственных детей, а также бывшего супруга Марка Энтони. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Боже, как это мило», «поздравляешь бывшего? Вот это я понимаю, цивилизованный мир», «красивые, супер», - пишут они.
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