Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес разгорячила поклонников
Жаркая красотка обладает невероятной фигурой для своего 51 года, сообщает Politeka.net. Звезда не устает хвастаться совершенными формами в своем Инстаграм.
Так, звезда опубликовала в сториз горячее фото, где она позирует в откровенном купальнике.
Артистка повернулась к камере спиной, чтобы показать свои "румяные булочки". Звезда погладила себя по бедрам, заворожив идеальной внешностью.
Лопес оголила свою шелковую ровную спинку. Она слегка повернулась к камере, засветив пышные груди.
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Артистка сделала высокий хвостик из длинных волос. Она смотрела каким-то жарким взглядом вдаль, приоткрыв пухлые губы.
Фото вышло просто нереально сексуальным. К сожалению, звезда не получила много лайков и комментариев за него, ведь в сториз нет такой возможности. Однако, можно с уверенностью сказать, что звезда получила много приятных отзывов в личной переписке.
Напомним, Дженнифер Лопес позировала в красно-белой одежде с глубоким декольте и запахом. Из-под ткани была видна совершенно обнаженная грудь знаменитости, но звезду это не смущало. Певица улыбалась и смотрела в камеру.
Такой соблазнительный кадр просто очаровывал. При этом звезда в руках держала чашку с чаем.
Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес позировала в плетеном кресле. На ней было длинное платье со свободной юбкой и соблазнительным декольте. Красотка подчеркнула свою естественную красоту нежным макияжем, показав лицо крупным планом. Волосы же она собрала в тугой пучок.
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