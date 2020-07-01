Известная американская певица Дженнифер Лопес показала, как развлекается со своим партнером Алексом Родригесом

На кадрах Джей позирует в белом топе и штанах, а образ дополнила серьгами в виде колечек. Красотка танцева и развлекалась, иногда так активно, что задирался топ и можно увидеть нижнее белье и "стальной" пресс красотки. На второй части экрана можно увидеть Алекса Родригеса, который тоже танцевал вместе с Лопес. Видео получилось энергичным и веселым, ведь парочка получала удовольствие от совместных движений. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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How could I not challenge @arod to the #WorldOfDanceAgain Challenge 😂😂😂. Machos got moves!!!! 💋💯👏🏽 You wont want to miss tonight’s episode of @nbcworldofdance because he may just steal the show. ♥️ #worldofdance

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"Как я могла не бросить вызов Алексу Родригесу на #WorldOfDanceAgain", - написала Джей Ло.

Фанаты посмотрели видео миллионы раз и написали комментарии:

"Такая милая", "Я думаю, что Алекс лучший в этом испытании", "Все такие милые", "Лучше первый пока", "Прекрасная пара", "Поздравляем".

Ранее мы сообщали, что легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась невероятной красотой в компании мужа.

«Мы знаем, что ваш выпускной выглядит немного иначе, чем вы ожидали, но сценария нет, и это только начало. Мы хотели бы поздравить вас с вашими удивительными достижениями…», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес скоро отметит 51 год, но выглядит при этом просто фантастически.

Красотка позировала, сидя в кресле. Она надела белое боди с открытой спиной и большим декольте. 

Кожаные шортики обтянули ее бедра и смотрелись на теле превосходно. 

Напомним, соблазнительная Дженнифер Лопес повеселилась в ванной в неожиданном виде

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