Популярна українська виконавиця MARUV зняла на камеру "дикі" танці, які влаштувала з подругою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
"Сподіваюся цей відос не заблокують🤦 🏻 ♀️ леопардиці Інду хаус", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що співачка поділилася кадрами, де вона в напівпрозорому вбранні разом з подругою влаштовують запальний танець, демонструючи на камеру свої кращі місця. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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«Незрівнянні тигриці», «шикарна MARUV», «що це таке, боже», «красуні», «богині», «бомба прямо», «мала може», «вогняні красуні», «чітко рухаєтеся», «я особисто дивився в очі», «дуже паскудно! Ну взагалі то, як завжди», «скромніше будь», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що 28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, розпалила публіку новим епатажним вбранням
У підписі до кадрів артистка прорекламувала свій магазин одягу, де можна придбати, за її словами, "подібні ніштяки".
Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення: "Діва знову в справі".
Також Politeka писала, що хижа MARUV в прозорому комбінезоні показала, що означає провокація: "у кращих традиціях".