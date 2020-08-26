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Популярная украинская исполнительница MARUV сняла на камеру «дикие» танцы, которые устроила с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Надеюсь этот видос не заблокируют🤦🏻‍♀️ Леопардицы инда хаус», - говорится в сообщении.

Уточним, что певица поделилась кадрами, где она в полупрозрачном наряде вместе с подругой устраивают зажигательный танец, демонстрируя на камеру свои лучшие места. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Бесподобные тигрицы», «шикарная MARUV», «что это такое, боже», «красавицы», «богини», «бомба прямо», «малая может», «огненные красотки», «четко двигаетесь», «я лично смотрел в глаза», «очень похабно! Ну вообще то, как всегда», «скромнее будь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, разгорячила публику новым эпатажным нарядом

В подписи к кадрам артистка прорекламировала свой магазин одежды, где можно приобрести, по ее словам, "подобные ништяки".

Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".

Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".