Популярная украинская исполнительница MARUV сняла на камеру «дикие» танцы, которые устроила с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.
«Надеюсь этот видос не заблокируют🤦🏻♀️ Леопардицы инда хаус», - говорится в сообщении.
Уточним, что певица поделилась кадрами, где она в полупрозрачном наряде вместе с подругой устраивают зажигательный танец, демонстрируя на камеру свои лучшие места. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Бесподобные тигрицы», «шикарная MARUV», «что это такое, боже», «красавицы», «богини», «бомба прямо», «малая может», «огненные красотки», «четко двигаетесь», «я лично смотрел в глаза», «очень похабно! Ну вообще то, как всегда», «скромнее будь», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, разгорячила публику новым эпатажным нарядом
В подписи к кадрам артистка прорекламировала свой магазин одежды, где можно приобрести, по ее словам, "подобные ништяки".
Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".
Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".