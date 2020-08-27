Курс валют в Україні 27 серпня покаже справжній настрій гривні, долара і євро влаштують "вирвані роки"

Так, торги на міжбанку почнуться з неймовірного падіння долара: -5,23 гривні. До середини дня валюта обвалилася ще більше, до -7,77 грн (2736,06), але під кінець дня «вічноезелений» вирішив вирівняти позицію. Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані національного регулятора.

Євро також впаде, і ще більше. Торги почнуться з -12,75 гривні.

Курс валют в Україні 27 серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2738,6 гривні;

100 євро - 3228,12 гривні.

Дістанеться на загальному тлі і російському рублю, десять з яких можна буде купити за 3,667 гривні.

Як повідомлялося до цього, українцям розповіли, чого чекати від курсу долара на поточному тижні. Відзначається, що за тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,7%.

Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 27,31 грн до 27,39 грн (+0,3%).

Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 27,28/27,30 до 27,41/27,44 (+0,5%).

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