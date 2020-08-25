Украинцам рассказали, чего ждать от курса доллара на текущей неделе
Отмечается, что за неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%, передает Finance.ua.
Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,31 грн до 27,39 грн (+0,3%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,28/27,30 до 27,41/27,44 (+0,5%).
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Средние курсы покупки/продажи наличного "зеленого" в банках за неделю выросли с 27,16/27,41 до 27,32/27,59 (+0,6%/+0,7%).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.
По мнению аналитика Вадима Иосуба в течение ближайшей недели стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.
По его прогнозу, доллар на межбанке может торговаться около 27,5-27,6 грн, а наличный доллар в банках около 27,5/27,8 грн.
Отметим, ранее сообщалось, что по оценкам аналитиков, до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.
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