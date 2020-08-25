Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине на текущей неделе и в начале осени

Подобный прогноз озвучила финансовый аналитик Евгения Ахтырко, передают Украинские новости.

В частности, эксперт спрогнозировала дальнейшую девальвацию гривны.

По ее словам, курс доллара в начале осени уйдет вверх, и это связано с традиционным ростом спроса населения на валюту.

Однако, как утверждает Евгения Ахтырко, резкий обвал гривны по отношению к доллару будет ситуативным.

«С начала августа мы наблюдаем коррекционный тренд по укреплению курса после его довольно стремительной девальвации в июле. В течение августа Нацбанк активно выкупает валюту на межбанке, не давая курсу укрепляться слишком быстро. Возможна ситуация, когда по итогу торгового дня спрос на валюту (включая покупку валюты Нацбаком) может оказаться выше предложения, в результате чего курс растет», — предупредила украинцев финансовый аналитик.

«На данный момент мы ожидаем, что осенью и до конца года девальвационный тренд станет более выраженным под воздействием традиционного роста спроса на валюту в это время года», — добавила Ахтырко, озвучивая свой валютный прогноз на начало осени.

Другие эксперты утверждают, что на текущей неделе возможно укрепление гривны.

"Неделя послепраздничная, короткая, к тому же конец месяца, конец лета. Деловая активность, как правило, начинается с середины сентября. Поэтому и доллар может подешеветь в оставшиеся летние дни еще на 10-15 копеек. То есть курс ожидается в коридоре 27,40-27,60 грн/доллар", – спрогнозировал Александр Охрименко в комментарии Сегодня.

Аналогичный прогноз выдал и другой аналитик Олег Пендзин. Он, в частности, ожидает курс доллара на неделе в диапазоне 27,40-27,80 грн/$.

"На курс на текущей неделе будут влиять два противоположных фактора. Конец месяца, предприятия закрывают бюджетные платежи, при необходимости сдают валюту, чтобы купить гривню. Этот фактор увеличивает предложение валюты на межбанке и толкает курс доллара вниз. Второй фактор – возмещение НДС экспортерам, что, наоборот, увеличивает объемы гривневой ликвидности, рост спроса на валюту и толкает курс доллара вверх. В этой ситуации многое зависит от активности регулятора – насколько активно он будет выкупать валюту в резервы", - разъяснил эксперт, озвучивая свой валютный прогноз.

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