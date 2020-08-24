Что измениться для клиентов

Национальный банк раскрыл, как будет изменена сфера перевода средств в Украине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба госрегулятора.

В частности, НБУ анонсировал изменение уровня информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.

Для этого регулятор разработал проект постановления об утверждении положения "О защите информации и киберзащите в платежных системах", который хотят вынести на обсуждение в обществе.

В документе говорится, что НБУ хочет установить четкие требования к участникам платежного рынка, которые затрагивают развитие системы защиты информации и кибербезопасности, и порядок действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

Известно, что новые требования Нацбанка будут распространяться на платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины, на операторов услуг платежной инфраструктуры, участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами или нерезидентами Украины.

Также регулятор хочет внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков, установить требования к использованию средств защиты информации, определить политику управления доступом, создать предпосылки для минимизации количества операций, проводимых мошенниками, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств и повысить защиту платежных услуг, которыми активно пользуются простые клиенты.

В пресс-службе регулятора добавили, что предложения к этому постановлению будут принимать до 7 сентября 2020 года.

Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.

Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.

Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.