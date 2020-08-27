Погода в Україні 27 серпня зіпсує настрій більшості областей країни, грозові дощі вдарять з новою силою

Так, на заході України грозові дощі спровокують загальне похолодання в регіоні: від 21 до 24 градусів тепла вдень. А ось вночі очікується ще «свіже»: від 12 до 15 за Цельсієм, передає Politeka.

Українцям на Сході також не варто очікувати потурань. Грози "обійдуть стороною", й то частково, лише Київ і область. На решті частини регіону буде сильні дощі з грозою і блискавкою. Тут очікується від 21 до 24 градусів тепла, а вночі близько 12-15 за Цельсієм.

У центральних регіонах опади очікуються в Чернівецькій та Вінницькій областях. Попри це, повітря тут буде в районі 25-29 за Цельсієм. А ось вночі похолодає до 12-15 градусів.

На півдні ж навпаки - до 28-30 тепла і ніяких дощів. У нічний час доби на вулиці буде до 16-19 зі знаком «плюс».

Також сонячно буде і на сході країни. Тут синоптики прогнозують від 12 до 16 градусів тепла вночі, а вдень близько 26-29 зі знаком «плюс».

У Києві та області місцями грози. Дощ накриє всіх без винятку. У денний час доби повітря прогріється до 23-25 градусів тепла. А вночі очікується близько 12-14 зі знаком «плюс».

У найближчі пару днів синоптики прогнозують, що в більшості північних, східних і центральних областей буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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