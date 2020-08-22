На Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет «сюрпризы» на праздничных выходных

С новым прогнозом погоды на 23-24 августа, украинцев ознакомила известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Фейсбуке, передает Politeka.net.

По словам синоптика, этот фронт подойдет к западным областям Украины и принесет дожди с грозами, понизив немного высокую температуру воздуха до + 24 + 28 градусов.

На остальной территории Украины 23 августа прогнозируется сухая погода с температурой воздуха + 25 + 30 градусов.

В тоже время Диденко обратила внимание, что 24 августа на День Независимости Украины атмосферный фронт продвинется вглубь Украины и достигнет северной ее части (кроме Сумской области).

В остальных украинских регионах осадков не ожидается.

Температура воздуха в понедельник, 24 августа на Севере и Западе будет комфортной и составит + 23 + 26 градусов.

На Востоке, Юге и в центральной части Украины 24 августа прогнозируется + 26 + 31 градус.

В Киеве, 23 августа, будет достаточно жарко и сухо. Температура будет в пределах +28, +29 градусов.

24 августа в столице прогнозируется кратковременный дождь. По прогнозам Диденко температура воздуха снизится до + 23 + 25 градусов.

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