Погода в Украине 27 августа испортит настроение большинству областей страны, грозовые дожди ударят с новой силой
Так, на западе Украины грозовые дожди спровоцируют общее похолодание в регионе: от 21 до 24 градусов тепла днем. А вот ночью ожидается еще «свежее»: от 12 до 15 по Цельсию, передает Politeka.
Украинцам на востоке также не стоит ожидать поблажек. Грозы «обойдут стороной», и то частично, лишь Киев и область. На остальной части региона будет сильные дожди с грозой и молнией. Здесь ожидается от 21 до 24 градусов тепла, а ночью около 12-15 по Цельсию.
В центральных регионах осадки ожидаются в Черновицкой и Винницкой областях. Несмотря на это, воздух здесь будет в районе 25-29 по Цельсию. А вот ночью похолодает до 12-15 градусов.
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На юге же наоборот – солнцепек до 28-30 тепла и никаких дождей. В ночное время суток на улице будет до 16-19 со знаком «плюс».
Также солнечно будет и на востоке страны. Здесь синоптики прогнозируют от 12 до 16 градусов тепла ночью, а днем около 26-29 со знаком «плюс».
В Киеве и области местами грозы. Дождь накроет всех без исключения. В дневное время суток воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. А ночью ожидается около 12-14 со знаком «плюс».
В ближайшие пару дней синоптики прогнозируют, что в большинстве северных, восточных и центральных областей будет повышенный уровень пожарной опасности.
Напомним, что атмосферный фронт накроет Украину, погода резко изменится: где ударят дожди и похолодает.
Как сообщала Politeka, когда в Украине ударят заморозки, синоптики поразили прогнозом погоды: "Уже в конце....".
Также Politeka писала, что атмосферный фронт ударит по Украине дождями: какие области пострадают на праздники.