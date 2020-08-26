Погода в Украине 26 августа напомнит украинцам, что до осени осталось совсем немного времени

Как передает Politeka.net, согласно прогнозу погоды, опубликованному на сайте Укргидрометцентра, в среду, 26 августа, в большинстве областей похолодает.

На Севере Украины ожидаются дожди, а температура воздуха опустится до 22-25 градусов. Осадки пройдут в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

В западных регионах дождей не предвидится, но температура воздуха опустится до 23-25 градусов. Ночи в западных областях уже будут по-осеннему холодными. Температура опустится до 10-12 градусов.

В Центре и на Востоке страны будет немного теплее. Днем столбики термометра прогреются до 25-27 градусов, а в Донецкой и Луганской областях температура поднимется до 30-31 градуса.

Полноценное лето сохранится пока что и на Юге Украины. Украинцы смогут насладиться последними курортными деньками с температурой 28-30 градусов. Ночью температура в южных областях будет опускаться до комфортных 16-18 градусов.

В Киеве, 26 августа, будет прохладно. Температура днем – 22-24 градуса тепла, а ночью ожидается 14-16 градусов. Дождя в столице не предвидится. Погода будет облачной.

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