Погода в Украине в субботу, 22 августа, будет дождливой во многих регионах

Прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что влажный атмосферный фронт обусловит дожди с грозами сегодня на левобережную часть Украины.

А в субботу, 22 августа, короткие ливни с грозами, наиболее вероятные в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Днепре с районами. Кроме того, осадки ожидаются в Крыму.

На остальной территории Украины будет сухо.

Жарче всего будет на западе и на юге. Там днем воздух прогреется до +25 +30 градусов.

Более низкие градусы в субботу, 21 августа, прогнозируют на юго-востоке и на севере Украины: +22 +25 градусов.

В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум ожидается около +24 +28 градусов.

В Киеве дождь с грозой ожидается вечером в пятницу и ближайшей ночью. А днем ​​в субботу, будет сухо и безоблачно. Дневную температуру прогнозируют +25 градусов.

Отметим, синоптики прогнозируют, осенью 2020 года будет относительно прохладной. Украинцев пердупреждают о ранних и частых похолоданий вплоть до заморозков. днако сентябрь еще даст наслідиться теплом.

А вот октябрь, как прогноируеют синоптики, может быть аномально холодным по сравнению с предыдущими годами.

При этом, отмечается, что дождей много не будет особенно это проявится в ноябре).

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