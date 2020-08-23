Уже в конце октября в Украине могут начаться первые заморозки

Вполне вероятно, что в последние дни этого месяца температура опуститься до минус четырех градусов. Такой прогноз в комментарии изданию OBOZREVATEL озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в последнюю неделю второго месяца осени могут пойти дожди, а температура резко понизится. Синоптик прогнозирует, что на Киевщине и Полтавщине 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься до одного - четырех градусов ниже нуля. Кроме того, не исключен в этот период снег с дождем.

Горбань отмечает, что октябрь 2020 года выдастся холодным. В первой декаде месяца будут идти дожди, причем они ожидаются с 1 по 12 октября.

До 14 октября максимальная температура составит + 16 градусов днем, а с 15 по 25 декабря самые высокие отметки на термометрах будут показывать не более 12 градусов. Последняя неделя октября и вовсе будет холодной – всего +3 +4 градуса.

Ранее мы рассказывали о том, что синоптики прогнозируют, что в 2020 году осень будет традиционно теплее обычного, а лето продлится до конца сентября.

Также ожидается, что зима будет очень мягкой. Морозы возможны только совсем незначительные.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта.

Как писала Politeka, синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов.

Также Politeka сообщала, что погода подготовила особый сюрприз , синоптики выдали прогноз.