Уже в конце октября в Украине могут начаться первые заморозки
Вполне вероятно, что в последние дни этого месяца температура опуститься до минус четырех градусов. Такой прогноз в комментарии изданию OBOZREVATEL озвучил народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, в последнюю неделю второго месяца осени могут пойти дожди, а температура резко понизится. Синоптик прогнозирует, что на Киевщине и Полтавщине 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься до одного - четырех градусов ниже нуля. Кроме того, не исключен в этот период снег с дождем.
Горбань отмечает, что октябрь 2020 года выдастся холодным. В первой декаде месяца будут идти дожди, причем они ожидаются с 1 по 12 октября.
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До 14 октября максимальная температура составит + 16 градусов днем, а с 15 по 25 декабря самые высокие отметки на термометрах будут показывать не более 12 градусов. Последняя неделя октября и вовсе будет холодной – всего +3 +4 градуса.
Ранее мы рассказывали о том, что синоптики прогнозируют, что в 2020 году осень будет традиционно теплее обычного, а лето продлится до конца сентября.
Также ожидается, что зима будет очень мягкой. Морозы возможны только совсем незначительные.
Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта.
Как писала Politeka, синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов.
Также Politeka сообщала, что погода подготовила особый сюрприз , синоптики выдали прогноз.