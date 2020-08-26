34-річна українська співачка Вікторія Смеюха, одна з солісток з групи "НеАнгели", приємно здивувала шанувальників яскравим фото

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своїх "сторіз" в Instagram свіжий кадр, на якому постала у вельми спокусливому образі.

Гаряча брюнетка позувала в білому вбранні, "смачне" декольте якого, безумовно, привертає увагу в першу чергу. Дівчина без тіні збентеження, а, навпаки, з грайливою посмішкою продемонструвала пишні форми.

Розкішний образ доповнила корона з синіми каменями, яку Вікторія дбайливо притримувала, щоб та не впала з її голови. Яскравий макіяж і ніжний браслет з каменем такого ж кольору, як і в короні, доповнили цей шикарний лук.

Раніше ми повідомляли, Сміюха здивувала кумедними фото зі свого відпочинку на морі. Зірка засмагала на Бердянській косі, зручно розташувавшись на м'яких кріслах-мішках. Примітно, що співачка приурочила пост до Дня Незалежності України, а тому постала в національних кольорах: жовтому бікіні і на блакитних кріслах.

У якийсь момент артистці, мабуть, набридло просто лежати і вона вирішила попустувати, демонструючи прекрасну фігуру у всіляких ракурсах. Вікторія то представляла з себе "силачку", підіймаючи однією рукою крісло високо над головою, то літачок, балансуючи на животі з розставленими руками.

"Вікуся! Концерт у Бердянську захоплюючий! Молодці! Ви найкращі!"; "Карколомна фігура! Можна по секрету план харчування?😉♥️"; "Коли навіть у нас можна відпочити не летячи за кордон, ви перша у якої бачу фото з наших курортів", - відреагували користувачі.

Нагадавши, Віка з " НеАнгелів "блиснула міцним" горішком " на відпочинку, вигляд вражає.

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" розбурхала апетитними місцями в крихітному купальнику.