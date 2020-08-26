34-летняя украинская певица Виктория Смеюха, одна из солисток из группы "НеАнгелы", приятно удивила поклонников ярким фото

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм свежий кадр, на котором предстала в весьма соблазнительном образе.

Горячая брюнетка позировала в белом наряде, "вкусное" декольте которого, безусловно, привлекает внимание в первую очередь. Девушка без тени смущения, а, наоборот, с игривой улыбкой продемонстрировала пышные формы.

Роскошный образ дополнила корона с синими камнями, которую Виктория заботливо придерживала, дабы та не упала с ее головы. Яркий макияж и нежный браслет с камнем такого же цвета, как и в короне, дополнили этот шикарный лук.

Ранее мы сообщали, Смеюха удивила забавными фото со своего отдыха на море. Звезда загорала на Бердянской косе, удобно расположившись на мягких креслах-мешках. Примечательно, что певица приурочила пост ко Дню Независимости Украины, а потому предстала в национальных цветах: желтом бикини и на голубых креслах.

В какой-то момент артистке, видимо, надоело просто лежать и она решила порезвиться, демонстрируя прекрасную фигуру во всевозможных ракурсах. Виктория то представляла из себя "силачку", подымая одной рукой кресло высоко над головой, то самолетик, балансируя на животе с расставленными руками.

"Викуся! Концерт в Бердянске захватывающий! Молодцы! Вы лучшие!"; "Сногсшибательная фигура! Можно по секрету план питания?😉♥️"; "Когда даже у нас можно отдохнуть не летя за границу, вы первая у которой вижу фото с наших курортов", - отреагировали пользователи.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" сверкнула крепким "орешком" на отдыхе, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Смеюха из «НеАнгелов» взбудоражила аппетитными местами в крохотном купальнике.