Известная украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха покорила патриотичными фотографиями в бикини

Звезда весело поздравила украинцев с Днем Независимости, поделившись тематическими фотографиями с отдыха. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Смеюха позирует на Бердянской косе, наслаждаясь последними летними деньками. По случаю праздника звезда решила устроить фотосессию в цветах государственного флага. Она выбрала желтый купальник-бикини, который выгодно подчеркнул не только ее идеальную фигуру, но и загорелую кожу.

На фотографиях Вика веселиться с двумя голубыми надувными креслами, на которых она забавно позирует развалившись и расставив ноги.

«С ПРАЗДНИКОМ!!! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме!», - подписала фото певица.

Ее поклонники активно комментируют фото.

«Шикарный цвет», «Цвета нашего флага. Погода супер, фигура божественная. С праздником вас!», «Шикарная», «девушка моей мечты. Я люблю твою улыбку», «Как вообще этот наш щедрый, украинский урожай не выпал из сумки на 4-м фото? С Днем Независимости!», «Потрясающе патриотично и очень, очень красиво!», «Фигура нереальная», «С праздником. Виктория красавица, загар фантастический», - пишут люди.

Ранее мы писали, что певица поделилась ярким фото с отдыха.

На опубликованном снимке Смеюха демонстрирует роскошную фигуру, которую облачила в крохотный купальнике. На заднем фоне виднеется лазурное море. Поклонники красотки буквально «засыпали» ее комплиментами.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" сверкнула крепким "орешком" на отдыхе, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Смеюха из «НеАнгелов» взбудоражила аппетитными местами в крохотном купальнике.

Также Politeka писала, что мокрая Смеюха из «НеАнгелов» соблазнила аппетитными местами в крохотном бикини: «Можно все!».