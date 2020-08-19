Популярная украинская исполнительница и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха похвасталась роскошной фигурой в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Раз, два, три, Вика, пожалуйста, начни! Это серьезная заявка на победу в художественной гимнастике. Давай, перебрасывай, к соседям. Ты, кажется, только что сдала разряд на КМС», - говорит возлюбленный знаменитости.

Уточним, что на опубликованных кадрах Смеюха в тесном купальнике хвастается, как умеет крутить «обруч», который на самом деле является надувным кругом в виде большого пончика. В какой-то момент знаменитость решила присесть, засветив на камеру идеальную фигуру.

Однако, из-за того, что кадры певица выбросила у себя в Сторис, ее поклонники не могли что-либо сказать об умениях и красоте кумира.

До этого мы рассказывали, что украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как веселится на отдыхе в компании мужчины.

Как известно, не так давно Виктория заявляла, что сейчас одинока и не страдает по этому поводу. также звезда отмечала критерии, по которым мужчина может оказаться ее возлюбленным. Певица отметила, что надежность, верность и спокойствие - главное в ее отношениях в будущем.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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