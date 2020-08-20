Солистка украинской женской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха сверкнула формами во всей красе

Как сообщает Politeka.net, серия фотографий с отдыха появилась у звезды в Инстаграм. Виктория без стыда засветила свои упругие формы в купальнике. Красотка решила подразнить поклонников, повернувшись к ним спиной и сфотографировав свой крепкий «орешек» крупным планом.

«Почему я лежу и ничего не делаю? Ведь, что не делается - все к лучшему!!! Поздравляю всех причастных, со Всемирным днём ЛЕНИ, который отмечается именно сегодня, 20 августа! Призываю всех расслабиться, ненадолго забыть о бытовых проблемах и ничего не делать! Жизнь не состоит из одной только работы, да и для хорошего труда нужно уметь вовремя отдохнуть и набраться сил», - заявила звезда.

За несколько часов пост Смеюхи собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Классная у вас 🍑», «О, умеешь порадовать глаз))», «Вика, вы идеальная, просто куколка», «Викуля-красотуля. Фигурка огонь», «Виктория, не раз повторял, что ты идеал женской красоты!», «Как кусьнул бы больно)) чтобы больше не дразнила», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Виктория Смеюха недавно поделилась фото, на котором прижалась к известному комику.

Напомним, что Смеюха в мокром бикини показала, как выглядит идеал: «Обаятельная и привлекательная».

А еще Politeka писала, что Смеюха из «НеАнгелов» взбудоражила аппетитными местами в крохотном купальнике: «Вика, пожалуйста, начни!».

Также Politeka сообщала, что Вика из "НеАнгелов" в откровенном наряде расставила ноги ради горячего фото: "Смотреть запрещено".