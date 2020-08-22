Легендарная украинская исполнительница и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха похвасталась роскошной фигурой мокром топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«А можно так, чтобы следующий месяц был июль?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Смеюха демонстрирует роскошную фигуру, которую облачила в крохотный купальнике. На заднем фоне виднеется лазурное море. Поклонники красотки буквально «засыпали» ее комплиментами.

«Можно все, если есть деньги!», «Вы прекрасно выглядите🌹🌹🌹. Обладаете неотразимыми формами», «Викусик ты прелесть!😍», «Фигура просто бомба!💥», «Невероятно красивая женщина», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как веселится на отдыхе в компании мужчины.

Как известно, не так давно Виктория заявляла, что сейчас одинока и не страдает по этому поводу. Также звезда отмечала критерии, по которым мужчина может оказаться ее возлюбленным. Певица отметила, что надежность, верность и спокойствие - главное в ее отношениях в будущем.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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