Популярна російська актриса Евеліна Бльоданс показала, де провела відпочинок з сином

Зірка порадувала шанувальників новим постом, де постала в цікавому вигляді, повідомляє Politeka.net. Актриса опублікувала кілька фото і відео, на яких похвалилася своєю фігурою.

На першому знімку артистка позувала в облягаючому топі без білизни, що видно під певним випираючим ознаками. На інших кадрах красуня постала в купальнику тілесного кольору.

Зірка не тільки пішла в своєрідний похід в Криму, але навіть зважилася скупатися.

"Можете привітати Семена (син зірки - прим авт.) з першим серйозним походом в гори. А я, як завжди, шукаю місця сили, вода мінус 9 для мене взагалі не перешкода!",- написала артистка.

Всього за 10 хвилин пост Бльоданс зібрав майже 600 лайків і багато коментарів.

"Помилуйте вже, Евеліно, втомився наярювати вже на Вас кожну годину!!!🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Вода мінус 9 це лід ж😄", "Так, там реально дуже красиво 😍", "Ви жінка 🔥милуюся вами ❤️", "Вітаємо Семена, він молодчинка🤗 Ми живемо в Колорадо, близько гір, тут стільки гарних місць🤗поки маленькі дівчинки не можемо ходити на хайк😔", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бльоданс постала в грайливій міні-сукні.

Довжина спокусливого вбрання дозволила помилуватися довгими і рівними ніжками знаменитості. Зірка навіть трохи підняла наряд, ще більше оголивши кінцівку.

Раніше повідомлялося, що Евеліна Бльоданс похвалилася довгими стрункими ногами. На фото артистка сиділа в кріслі. Вона одягнена в коротке малинове плаття, а на ногах – сріблясті босоніжки.

Нагадавши, томна Бльоданс без білизни ефектно розвалилася на ліжку: "дивитися одне задоволення".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Бльоданс в сукні з розрізом показала справжній фонтан бажань: пікантні кадри.

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