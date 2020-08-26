27-річна українська гімнастка, зірка "Танців з зірками" Анна Різатдінова вирішила відверто розповісти про свої досягнення в житті, якими пишається

Як передає Politeka.net, фаворитка хореографа Влада Ями опублікувала атмосферний чорно-білий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в загадковому образі. Гімнастка захопила стрункою фігурою у вечірній сукні незвичайного крою. Верх наряду - з напівпрозорої тканини з вишивкою, а низ - біла спідниця-"олівець" з більш щільної тканини.

Різатдінова зробила театральний жест руками, злегка піднявши підборіддя і зухвало глянувши в камеру. За задумом, освітлення під час фотозйомки було таким, щоб тінь від Анни "заграла" на білій стіні.

У підписі до цього знімка зірка "Танців" розповіла трохи про себе. Крім коротких біографічних даних, Анна поділилася планами на майбутнє.

"У 23 роки, після того, як завоювала медаль, з чистою совістю залишила великий спорт і почала себе шукати. Оскільки не можу бути без діла. 3 роки після Олімпіади я присвятила майстер-класам. Тренувала діток по всьому світу, набралася досвіду і зараз прийшла до того, що відкриваю свою школу. Хочу розвивати наше молоде покоління і вважаю це своєю місією", - повідомила Різатдінова, згадавши також, що встигла написати власну книгу про спортивну кар'єру.

Крім того гімнастка повідала трохи про свій характер: "Насправді я дуже ранима, наївна людина. Звичайно, спорт мене загартував, але я не сильно довірлива і не з усіма прям відразу відкриваюся. Це всього лише невелика частина того, що хотіла б вам розповісти про себе. Що вам ще цікаво? Пишіть в коментах питання і в наступному пості буду відповідати😉".

Користувачі кинулися коментувати: "Про таку особистість не треба писати нею треба захоплюватися 👏"; "Чудово😍"; " За час спортивної кар'єри вдалося знайти справжніх подруг серед гімнасток або у великому спорті немає місця для дружби?"; "Питань багато. Але напишу один. Коли виходить Ваша книга? Адже в ній будуть відповіді на безліч питань:)".

Нагадавши, фаворитка ями з "Танців з зірками" приголомшила довжиною ніг в міні-шортах: "Боже, як же я люблю…»