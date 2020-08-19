27-летняя украинская гимнастка, звезда "Танців з зірками" Анна Ризатдинова покорила публику совершенными формами

Как передает Politeka.net, любимица хореографа Влада Ямы опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала одну из своих напряженных тренировок (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Девушка предстала в тесном темно-сером топе и лосинах цвета хаки. Анна оттачивала фигуру на тренажере, демонстрируя свою ловкость и силу. Невозможно не заметить ее пленительного декольте, которое так и приковывает к себе восхищенные взгляды.

"Мы с командой @underarmourukraineofficial наснимали много красоты и готовы к новому сезону 💪🏼 Кайф , когда ты любишь то, что ты делаешь и в чём 😉", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и давать Ризатдиновой советы.

"Плохой тренажер очень неправильно все делаете😢"

"Аня,посмотри видео,как работать на этом тренажёре"

"Готовы к новому сезону" ... Вы определенно решили стать чемпионкой мира по фитнесу!!"

"Тренировка никогда не выглядела так красиво! ❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, гимнастка ошеломила кадром с отдыха в Одессе, опубликованным в Инстаграм. На фото Ризатдинова позировала в черном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Красотка лежала на шезлонге, соблазнительно изогнувшись. Звезда не смотрела в объектив камеры, а волосы оставила собранными в хвост.

"Не поверите, но я первый раз загораю в Одессе. Раньше , максимум была на соревнованиях и мастер классах. Пришло время для кайфа", - поделилась Анна.

Напомним, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…»

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