27-летняя украинская гимнастка, звезда "Танців з зірками" Анна Ризатдинова решила откровенно рассказать о своих достижениях в жизни, которыми гордится

Как передает Politeka.net, фаворитка хореографа Влада Ямы опубликовала атмосферный черно-белый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в загадочном образе. Гимнастка восхитила стройной фигурой в вечернем платье необычного кроя. Верх наряда - из полупрозрачной ткани с вышивкой, а низ - белая юбка-"карандаш" из более плотной ткани.

Ризатдинова сделал театральный жест руками, слегка подняв подбородок и вызывающе взглянув в камеру. По задумке, освещение во время фотосъемки было таким, чтобы тень от Анны "заиграла" на белой стене.

В подписи к этому снимку звезда "Танців" рассказала немного о себе. Помимо коротких биографических данных, Анна поделилась планами на будущее.

"В 23 года, после того, как завоевала медаль, с чистой совестью оставила большой спорт и начала себя искать. Поскольку не могу быть без дела. 3 года после Олимпиады я посвятила мастер-классам. Тренировала деток по всему миру, набралась опыта и сейчас пришла к тому, что открываю свою школу. Хочу развивать наше молодое поколение и считаю это своей миссией", - сообщила Ризатдинова, вспомнив также, что успела написать собственную книгу о спортивной карьере.

Кроме того гимнастка поведала немного о своем характере: "На самом деле я очень ранимый, наивный человек. Конечно, спорт меня закалил, но я не сильно доверчивая и не со всеми прям сразу открываюсь. Это всего лишь небольшая часть того, что хотела бы вам рассказать о себе. Что вам ещё интересно? Пишите в комментах вопросы и в следующем посте буду отвечать😉".

Пользователи кинулись комментировать: "Про такую личность не надо писать её надо восхищаться 👏"; "Восхитительно😍"; "За время спортивной карьеры удалось найти настоящих подруг среди гимнасток или в большом спорте нет места для дружбы?"; "Вопросов много. Но напишу один. Когда выходит Ваша книга? Ведь в ней будут ответы на множество вопросов :)".

Напомним, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» ошеломила длиной ног в мини-шортах: «Боже, как же я люблю…»