Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, похвасталась на пикантном фото
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу спортсменки в соцсети. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)
Отметим, на снимке Ризатдинова запечатлена в белом платье оригинального кроя, которое обнажает пышную грудь знаменитости. Образ дополняет яркий макияж с акцентом на глаза.
Ризатдинова предвидела, что хейтеры могут не пройти мимо такого снимка и решила расставить все точки сразу.
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«Многие доброжелатели мне сейчас напишут, «ты же мать» , «ты же спортсменка» , «как ты можешь выставлять ТАКИЕ фотографии🙊🙉🙈 Я не считаю, что если ты МАТЬ , то жизнь должна остановиться!!! Да, нужно чётко выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности! Но при этом гордиться своим телом после родов (мамочки меня поймут) считаю обязательным», - написала она.
Отметим, фолловеры восхищаются красотой спортсмекнки. «Просто бомба», - пишут в Сети.
Напомним, в ноябре 2017 года Анна Ризатдинова родила сына от беглого олигарха 48-летнего Александра Онищенко. Ребенка назвали Романом в честь отца Александра Онищенко.
Напомним, любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" сверкнула роскошным телом в тесном топе: "Обожаю…"
Как сообщала Politeka, Ризатдинова соблазнила натуральной красотой: видно мельчайшие детали.
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