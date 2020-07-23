Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, похвасталась на пикантном фото

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу спортсменки в соцсети. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)

Отметим, на снимке Ризатдинова запечатлена в белом платье оригинального кроя, которое обнажает пышную грудь знаменитости. Образ дополняет яркий макияж с акцентом на глаза.

Ризатдинова предвидела, что хейтеры могут не пройти мимо такого снимка и решила расставить все точки сразу.

«Многие доброжелатели мне сейчас напишут, «ты же мать» , «ты же спортсменка» , «как ты можешь выставлять ТАКИЕ фотографии🙊🙉🙈 Я не считаю, что если ты МАТЬ , то жизнь должна остановиться!!! Да, нужно чётко выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности! Но при этом гордиться своим телом после родов (мамочки меня поймут) считаю обязательным», - написала она.

Отметим, фолловеры восхищаются красотой спортсмекнки. «Просто бомба», - пишут в Сети.

Напомним, в ноябре 2017 года Анна Ризатдинова родила сына от беглого олигарха 48-летнего Александра Онищенко. Ребенка назвали Романом в честь отца Александра Онищенко.

Напомним, любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" сверкнула роскошным телом в тесном топе: "Обожаю…"

Как сообщала Politeka, Ризатдинова соблазнила натуральной красотой: видно мельчайшие детали.

Также Politeka писала, что любимица Влада Ямы из «Танців з зірками» сверкнула роскошным телом в мокром купальнике: «Вид бомбезный»