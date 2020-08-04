Популярная украинская гимнастка Анна Ризатдинова из проекта «Танці з зірками» восхитила своей фигурой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Красивый вид» - коротко написала гимнастка, которую называли фавориткой Влада Ямы.
При этом она опубликовала свое фото на фоне Одесского оперного театра. Звезда позирует в черном топе и джинсовых шортах.
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Обута звезда в босоножки на высоком каблуке. Вероятно из-за такой обуви ее ноги выглядят очень длинными.
«Красотка», «Отличного отдыха в нашей любимой Одессе!», «Боже. Как же я люблю этот город», «Жемчужина у моря. Любимая Одесса, как же давно я там не была», «Красотка», «Ты такая красивая», «Очень красивая», «Вау», - пишут в комментариях.
Отметим, фото набрало почти 7 тысяч лайков. Среди тех, кто поставил снимку Ризатдиновай сердечко и украинская актриса Ольга Сумская.
До этого мы рассказывали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", показала себя и похвасталась отдыхом.
На фото Ризатдинова позирует в черном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Красотка лежала на шезлонге, соблазнительно изогнувшись. Звезда не смотрела в объектив камеры, а волосы оставила собранными в хвост. Анна находилась у бассейна в Одессе, куда она отправилась в отпуск.
Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" сразила длиной ног в пикантном костюме
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